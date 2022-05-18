Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Bakkal, Denizli'nin ve Denizlispor'un kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.
Bakkal, bu sezon küme düşme risklerinin bulunmasına rağmen ligde kalmayı başardıklarını belirterek, "Şükürler olsun ki aldığı sorumluluğu yerine getirmiş bir teknik adam olarak karşınızdayım. Öncelikle bu süreçte uykusuz geceler geçiren ekibime, büyük bir sorumlulukla çalışan, kimi zaman sakatlıklarına rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmayan, taktik disipline sadık kalan oyuncularıma, tesiste çalışanlara, kulüp personeline teşekkür ediyorum. Ligin son dönemlerinde takıma harika omuz veren taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Göreve 23 Ocak'ta başladığını hatırlatan Bakkal, "Bugün 18 Mayıs ve hep birlikte Denizlispor'un dönüşü olmayan yola girmesini engelledik. Ne mutlu ki bize ligin bitimine 1 hafta kala ligde kaldık. Bu borçla, şehirdeki moralsizlikle, transfer yasağıyla inanın bana ikinci ligden dönüş çok zor olurdu." değerlendirmesinde bulundu.
Bakkal, son 14 haftada 8 galibiyet ve 3 beraberlikle en çok puan toplayan takım olduklarını dile getirdi.
Kendisinin son 4 sezonda Denizlispor'da görev yapan 11'inci teknik adam olduğuna işaret eden Bakkal, "Sihirbaz değilim. Şükürler olsun başarılı oldum. Ama diğer 10 teknik adam arasında çok kariyerli, deneyimli hocalar da genç ve gelecek vadedenler de var. Tercihlerde mi yanlış var, kulüp yönetim politikalarında mı dersek bence "B" şıkkı. Hem teknik direktör hem de futbolcu transfer politikası maalesef iflas etmiş. Teknik adamı da futbolcuyu da karakterine, yeteneklerine göre seçersiniz, kamuoyunu bilgilendirirsiniz ve yolun sonuna kadar birlikte gidersiniz. Büyük zenginlerin kulüplere para yağdırma dönemi bitti. Profesyonel futbolda gelirler düştü. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Bakkal, yönetimin kendisiyle gelecek sezon da devam etmek istediğini belirterek, "Yönetim benimle devam etmek isterse ki istiyorlar, ben transfer istemiyorum. Olabildiğince borçlar ödensin, tüm kadromla sözleşme yenilensin. Duruma bakar, transfer tahtasını gerekirse devre arasında açmaya çalışırız. Ancak bu felsefeye taraftarımızın destek vermesi şart çünkü günlük, haftalık, aylık yaşayarak kulüplerimizin geldiği nokta burası. Denizlispor'un kurtuluşu burada. Taraftar kulübe bu anlamda destek verirse bütün krizler birkaç senede biter." diye konuştu.
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