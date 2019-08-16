Denizlispor - Galatasaray maçıyla futbolseverlerin 81 günlük hasreti sona eriyor, Spor Toto Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu resmen başlıyor! Yukatel Denizlispor, 9 yıl aradan sonra geri döndüğü Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'ı ağırlıyor.

DENİZLİSPOR - GALATASARAY

SAAT: 20.30

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

STAT: Denizli Atatürk

YAYIN: beIN SPORTS 1

DENİZLİSPOR: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Zeki, Barrow, Recep Niyaz, Aissati, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Belhanda, Jimmy, Babel, Diagne

DENİZLİSPOR 13 TRANSFER YAPTI

Süper Lig'e geri döenn Denizlispor bu sezon 13 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Ege ekibi Olcay Şahan, Sedat Şahintürk, Radoslaw Murawski, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Tolgahan Acar, Hugo Rodallega, Oscar Estupinan, Zeki Yavru, Hadi Sacko, Zakarya Bergdich ve Badou Barrow'u transfer etti.

GALATASARAY 10 TRANSFER YAPTI, 9 OYUNCUYLA YOLLARINI AYIRDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar 10 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Özellikle santrfor ve orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun devre arasında kiraladığı Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın bonservisini Standard Liege'den aldı.

Fildişi Sahilli oyuncu Jean Michael Seri'yi Fulham'dan, milli futbolcu Emre Mor'u da Celta Vigo'dan kiralayan Galatasaray, Hollandalı Ryan Babel ile Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Nijeryalı Valentine Ozornwafor'u da kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Fransız orta saha Steven Nzonzi'yi 1+1 yıllığına Roma'dan kiraladı.

Galatasaray yeni sezon öncesinde 9 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Brezilyalı futbolcu Fernando Reges'i Sevilla'ya satan Galatasaray, sözleşmeleri sona eren Muğdat Çelik, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ile devam etmeme kararı aldı.

Galatasaray genç oyuncuları İsmail Çipe'yi İstikbal Mobilya Kayserispor'a, Recep Gül'ü de Westerlo'ya kiralarken, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Semih Kaya ise takımlarına döndü.

İKİ TAKIM 9 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA

Son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 9 yıl aranın ardından karşı karşıya geliyor.

İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.

LİGDEKİ 39. RANDEVU

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de 39. kez karşılaşıyor. İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi.

2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI, EMRE TAŞDEMİR, SOFIANE FEGHOULI, KOSTAS MITROGLOU, VALENTINE OZORNWAFOR YOK

Sakatlıkları sonrasında çalışmalara başlayan Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir'in yanı sıra böbrek taşı nedeniyle operasyon geçiren ve evinde istirahat eden Sofiane Feghouli, Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer almadı. Yunan futbolcu Kostas Mitroglou da sarı-kırmızılı takımın kafilesinde bulunmuyor.

Cezası bulunan ve Fiorentina maçının ardından bel fıtığı operasyonu geçiren Fatih Terim de Denizli'ye gelmedi. Öte yandan yine cezası bulunan Hasan Şaş da kulübede olamayacak.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli'de 19 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 2'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.

DENİZLİSPOR 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Denizlispor, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003'te Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.

GALATASARAY LİGE İYİ BAŞLIYOR!

Galatasaray, lig tarihindeki açılış maçlarında 42 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 24 ilk hafta maçının ise 12'sini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.

Galatasaray, 61 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 21 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.

DENİZLİ ATATÜRK STADYUMU