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Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Denizli Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. tur kapsamında 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağını kaldırması ile birlikte Denizli seçim sonuçları gelmeye başladı. 28 Mayıs 2023 Denizli seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Denizli seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? Denizli seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs 2023 Denizli Cumhurbaşkanı seçim sonucu...

Giriş: 28.05.2023 - 18:39 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Denizli Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?
HABERTURK.COM

Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Denizli başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Denizli Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Denizli seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...
Denizli Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Denizli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.95 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 62.3 oldu. Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 206.766 oyla yüzde 51.22 - Recep Tayyip Erdoğan: 196.887 oyla yüzde 48.78 aldı. Denizli 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 206.766 oyla yüzde 51.22
Recep Tayyip Erdoğan: 196.887 oyla yüzde 48.78
İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 344.527 oyla yüzde 48.36 - Recep Tayyip Erdoğan: 312.634 oyla yüzde 43.88 oy oranı elde etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu: 206.766 oyla yüzde 51.22

Recep Tayyip Erdoğan: 196.887 oyla yüzde 48.78



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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