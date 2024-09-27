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        Haberler Gündem Güncel Denizli'de vahşet: 10 keçiye kurşun yağmuru | Son dakika haberleri

        Denizli'de vahşet: 10 keçiye kurşun yağmuru

        Denizli'nin Tavas ilçesinde keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. Kurşunların hedefi olan 10 keçi ölürken, sahiplerinin yaşatmak için omzunda taşıdığı hayvanların inlemesi yürekleri sızlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:11 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:11
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          Denizli'nin Tavas ilçesinde hayvan katliamı yaşandı.

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          Çakıroluk-Naldöken mevkisinde Halil Kocabıyık'a ait olan keçi sürüsüne, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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          Tüfekle gerçekleştirilen saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi hayatını kaybetti. Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük üzüntü yaşadı.

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          Yaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı.

          Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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          "Canımızı yaktılar, resmen katliam yapmışlar" diyen sürü sahibi Halil Kocabıyık, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

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          "Dün sabaha karşı Çakıroluk mevkisi Naldöken yerine sürüleri gütmek için gittiğimde yol üzerinde belirli aralıklarda ölmüş ve yaralı şekilde keçileri gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. Yaralı keçilerin bağırtısı ve inlemeleri kulağımdan gitmiyor. Yaralı keçileri sırtımızda taşıyarak getirdik. Saldırı anında korkup kaçan birçok keçimizi de bulamadık. Bu insanlık değil dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz. Onlar bizim evlatlarımızdı, canımızdı. Şu ana kadar 10 keçimiz telef oldu."

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