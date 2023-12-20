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        Haberler Gündem Denizli'de sağlık çalışanını taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Denizli'de sağlık çalışanını taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Babadağ ilçesinde sağlık çalışanını taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 21:30 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:30
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        "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz"
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        Yeniköy Mahallesi'nde gezici sağlık hizmetlerinde görevli ebe Y.Y.Ö, 18 Aralık'ta muhtarlık binasına sağlık taraması için gelen H.G'nin kendisini taciz ettiğini öne sürerek durumu jandarmaya bildirdi.

        Ebenin şikayeti üzerine H.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Karara Sağlık Bakanlığı avukatı ile Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

        Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesi, H.G. hakkında yakalama kararı çıkardı.

        Yeniden gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

        "SAĞLIKTA ŞİDDET SUÇU CEZASIZ KALAMAZ"

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir sağlık taraması sırasında, görevli ebe arkadaşımızın kendisini taciz ettiğini bildirdiği şahıs gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Karara, Sağlık Bakanlığı avukatı ile Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmesi üzerine, yakalama kararı çıkarılmış ve şahıs gözaltına alınarak cezaevine gönderilmiştir. Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz." ifadesini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Fahrettin Koca
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        Haberi Hazırlayan: Hakan Altıntaş
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