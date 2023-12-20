Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının canlı yayını HTSPOR'da! Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligde 40 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmak istemiyor. Bu sezon deplasmanlarda galip gelmekte zorlanan Fatih Karagümrük ise evinde henüz puan kaybetmeyen tek takım olan Galatasaray karşısında ilki yaşama peşinde
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
SAAT: 20.00
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: RAMS ParkMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
GALATASARAY: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
KARAGÜMRÜK: Emre, Biraschi, Veseli, Dresevic, Levent, Feghouli, Rohden, Mendes, Eysseric, Can, Lasagna
Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.
GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK
Galatasaray'da 3 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, bu maçta görev yapamayacak.
Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Tedavisine devam edilen Davinson Sanchez'in de kadroda yer alması beklenmiyor.
İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncular müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.
SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.
Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.
Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.
FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor.
Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.
Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.