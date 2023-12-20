Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi'ye tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Sisi'ye tebrik telefonu açtı.
Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar dileyen Erdoğan, yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temenni etti.