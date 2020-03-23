Denizli'nin Pamukkale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ilçedeki bir depoda sahte el dezenfektanı imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerin depoda yaptığı aramada, dezenfektan yapımında kullanılmak amacıyla yerde istiflenmiş 1 litrelik plastik bidonlarda 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

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