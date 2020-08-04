Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ile örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı belirtilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince Merkezefendi ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.