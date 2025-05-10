Denizli'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı
Denizli'de 'dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru yaralandı. Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişinin alkollü oldukları belirlendi
Merkezefendi ilçesinde Denizli-Aydın karayolu Laodikya Köprüsü mevkisinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. yönetimdeki otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmak isterken polis memuruna çarptı. Sürücü, daha sonra önünde seyreden Ü.G. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralanan polis memuru, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü M.E. ile yanındaki S.R. gözaltına alındı. Zanlıların, hastanede yapılan ölçümde alkollü oldukları tespit edildi.