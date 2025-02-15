Denizli'de Deve Güreşi Festivali düzenlendi
Denizli'nin Kale ilçesinde "Deve Güreşi Festivali"nin ilki gerçekleştirildi. Güreşlerde 20 farklı kategoride dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi
Denizli'nin Kale ilçesinde "Deve Güreşi Festivali"nin ilki gerçekleştirildi. Durmuş İncedayı Er Meydanı'ndaki etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 120 deve güreşti.
Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşte, bazı develer rakiplerinden kaçarken, bazılarını ise görevliler ayırmakta güçlük çekti. Güreşlerde 20 farklı kategoride dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.
Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güreşseverin etkinliğe katıldığını söyledi.
Belediye olarak deve güreşleri kültürüne destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren Hayla, elde edilecek gelirle engelli aracı alacaklarını belirtti.