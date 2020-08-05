Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 3 yıldır aranan Huriye T.'nin akrabasının evinde saklandığını tespit etti.

Dün adrese operasyon düzenleyen Çal Jandarma Karakolu ekipleriyle ile JASAT ekibi, Huriye T.´yi yakalayıp, gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Huriye T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.