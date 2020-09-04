DHA

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz suyu öğle saatlerinden itibaren yeşil renge döndü.

DHA'nın haberine göre sahilde denize girip güneşlenmekte olan tatilciler yeşil renkli suyu görünce korkup denizden çıktı. Kıyı bölgesinin yeşil, açıkların ise mavi olarak gözlemlendiği sahil şeridindeki renk değişimi drone ile havadan görüntülendi.

Yoğun şekilde yeşermenin ve sararmanın olduğu kıyı bölgelerinde renk yoğunluğu zaman zaman arttı. Vatandaşlar, yeşermenin tur teknelerinin sintine atığı bırakmasından olduğunu iddia etti. Gerçeğin ise fitoplankton denilen deniz canlılarının çoğalmasından dolayı olduğu öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sudaki yeşermenin fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Bunlar çok küçük canlılardır, besin zincirinin en alt halkasıdır. Su sıcaklığı uygunsa bunlar çok hızlı bir şekilde çoğalır ve rengi değiştirir" dedi.

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA YAŞANAN OLAY FİTOPLANKTON ÇOĞALMASI"

Belek ve Konyaaltı bölgesinde denize dökülen çok fazla dere veya çay olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, bazen çayların önünün kapandığını, içeride çoğalan suyun birden boşalmasıyla denizde alg patlaması olduğunu sözlerine ekleyerek şöyle konuştu:

"Gördüğüm kadarıyla yaşanan olay fitoplankton çoğalması, yani alg patlaması. Bu zaman zaman denizlerde yaşanan bir durum. Bölgedeki tatlı suların etkisi olabilir. Denize dökülen çayların ve tatlı su akıntılarının ağzı bazen kapanır. İçeride su şişer ve birden boşalır. Bu sırada çok fazla besleyici element deniz suyuna karışır. Sularda girdi çok fazla, besleyici element çok fazla. Bu besin girdisi, karasal, evsel ve tarımsal kaynaklı olabilir. Bu nedenle sularda alg çoğalması oluyor. Akıntıyla ve rüzgarla Konyaaltı'na sürüklenip rengi değiştirmiş. Bazen suyun kızardığını, bazen karardığını bazen de yeşile dönüştüğünü görebilirsiniz."

İnsan sağlığını tehdit edecek bir durum olmadığını, olsaydı bölgede çok fazla balık ölümü görülmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Korkacak bir durum yok, biz yıllardır Konyaaltı'nda dalış yapıyoruz, bu dalışlarımızda zaman zaman bu durumla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Oğlu ile birlikte Konyaaltı sahilinde denize gelen Dilek Tunç, denizdeki renk değişiminin saat 11.00 sıralarında olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte tatilde olan Özgür Aydemir ise renk değişimini yakından izleme fırsatı bulduğunu kaydetti. Aydemir, "Öğle saatlerinde açıktan tur tekneleri geçmeye başladı. Denize sintine bıraktıklarını düşünüyordum" diye konuştu.