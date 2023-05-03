"SUDAN ÇIKAMAMIŞ VE OKSİJENSİZLİKTEN ÖLMÜŞ"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert, kaplumbağanın balık ağına takılarak nefessiz kaldığını ve öldüğünü söyledi. Prof. Dr. Sert, "Bu kaplumbağamız balıkçılar tarafından direkt değil de dolaylı olarak öldürülmüş oluyor maalesef. Ayaklarında ip kesikleri var. Bu şekilde takılı kalmış uzun süre. Sudan çıkamamış ve oksijensizlikten ölmüş. Balıkçılar tarafından denize ölüsü bırakılınca kıyıya vurmuş" dedi.

"İNSAN OLARAK DOĞAYI KORUMAK ANLAMINDA ÖNEMLİ"

Kaplumbağanın genç olduğunu belirten Prof. Dr. Sert, "Normalde 5- 10 katı daha büyüklüğe ulaşıyorlar. Bunlar çok uzun sürede eşeysel olgunluğa ulaşıyorlar, yani üreme dönemine çok uzun sürede gelebiliyorlar. 20 yılda ancak üreme çağına gelebiliyorlar, o nedenle sayıları çok azaldı. Bunların korunması gerekiyor, dünya çapında anlaşmalara imza atmışız, Türkiye olarak 'biz bunları koruyacağız' diye söz vermişiz. Bu hayvanları korumamız insan olarak doğayı korumak anlamında önemli" diye konuştu.