PEKİ ATLANTİS NEREDE?

Atlantis'in nerede olduğuna dair pek çok teori var - Akdeniz'de, İspanya kıyılarında, hatta şimdi Antarktika olan yerin altında. Albany'deki New York Eyalet Müzesi'nde tarih küratörü olan Charles Orser, “Haritada bir nokta seçin, birileri Atlantis'in orada olduğunu söylemiştir,” diyor. “Hayal edebileceğiniz her yer.”