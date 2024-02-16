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        Haberler Gündem Güncel Sarıyer'de denize atlayan Aleyna S. ve Ramazan K. hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Sarıyer'de tartışma sonrası denize atlayan 2 kişi hayatını kaybetti

        İstanbul Sarıyer'de tartışma sonrası denize atlayan 2 kişi hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:36
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        Denize atlayan 2 kişi hayatını kaybetti
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        İstanbul Sarıyer'de Ramazan K. ile Aleyna S, dün sabah beraber geldikleri Emirgan sahilinde araç içinde tartıştı.

        AA'da yer alan habere göre araçtan inen Aleyna S'nin denize atladığını gören Ramazan K. de arkadaşını kurtarmak için suya girdi.

        Olay yerine çağrılan sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin denizden çıkardığı Aleyna S. ve Ramazan K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Aleyna S. ve Ramazan K, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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