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        Haberler Gündem Denizden yüzerek çıkan yaban domuzu şaşırttı

        Denizden yüzerek çıkan yaban domuzu şaşırttı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilindeki hareketliliği cep telefonu kamerasına kaydeden otel çalışanı Muzaffer Alkoç, "Yüzen canlıyı ilk önce ayı sandım. Kıyıya çıkınca yaban domuzu olduğunu gördüm. Ben bu yaşıma kadar yaban domuzunun yüzdüğünü ilk defa gördüm" diye konuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:16
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        Yaban domuzu şaşırttı
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        Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizden yüzerek çıkan yaban domuzu çevredekileri şaşırttı. O anlar bir otel çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

        Edinilen bilgiye göre, Karaova Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı otelin çalışanı Muzaffer Akkoç, sabah saatlerinde havuz temizliği yaparken denizde bir hareketlilik olduğunu fark etti.

        Otelin plaj kısmına inen Akkoç, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Denizde yüzen canlıları ilk önce ayı sanan Akkoç, daha sonra içlerinden birinin kıyıya çıkmasıyla yaban domuzu olduğunu anladı. Görüntüleri kaydeden otel çalışanı Muzaffer Akkoç, "Yüzen canlıyı ilk önce ayı sandım. Kıyıya çıkınca yaban domuzu olduğunu gördüm. Ben bu yaşıma kadar yaban domuzunun yüzdüğünü ilk defa gördüm" diye konuştu.

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        #Kuşadası
        #Muzaffer Alkoç
        #haberler
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