Fethiye'de korkutan hortum

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış sonrası, denizde hortum meydana geldi. Sahilden 5 kilometre metre uzaklıkta meydana gelen hortum yaklaşık iki dakika sürdü.



Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortum kısa süreli korku oluşturdu.