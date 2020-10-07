Denizde ekosistemi çökerten 'hayalet'

DHA

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çürüyene kadar ava devam eden 'hayalet' ağların ekosistemi çökerttiğini söyledi.

Balıkçıların denize av için attıkları metrelerce uzunluktaki ağlar, ağın toplanması sırasında kayalıklara takılması, başka gemi ya da teknelerin motor pervanelerinin kesmesiyle deniz dibine düşüyor. Düşen ağı geri alması mümkün olmayan balıkçılar ise ağı orada bırakmak zorunda kalıyor. Zamanla deniz dibinde yosun tutan bu ağlar, doğal yaşamı tehdit ediyor.

Ağ, deniz dibinde kaldığı süre boyunca 'av yapmaya' devam ediyor. Ağa giren balık, yengeç başta olmak üzere deniz canlıları bir süre sonra ölüyor. Ölen balıkları yemek için gelen diğer balıklar da ağın içinde kalıyor. Bu ağlar 'hayalet ağ' olarak anılıyor. Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin dip kısmında bu türden hayalet ağların olduğunu tespit eden AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış yaparak hayalet ağları yerinde görüntüledi.

Ağların uzunluğunu deniz dibinde görüntüleyen Prof. Dr. Gökoğlu, toplatılması için çalışma başlattı. Gökoğlu, "Bu ağlar ekosistemi çökertiyor. Ağ çürüyene kadar av yapmaya devam ediyor. Uzun süre kaldıkları için de tortu birikiyor. Bazen ıstakoz, yengeç, balıkla karşılaşıyoruz. Biz dalış yaptığımızda bu türden ağları, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu olarak toplayıp imha ediyoruz" dedi.