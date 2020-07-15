Dünyada meydana gelen koronavirüs salgını birçok ülkede ciddi can kayıplarına yol açtı. Ülkemizde de gereken tedbirler alınarak birçok kurum ve kuruluşların çalışma saati değiştirilmişti. Denizbank çalışma saatleri merak ediliyor. Denizbank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Sorusu merak ediliyor. İşte çalışma saatleri ile ilgili bilgiler...
Deniz Bank Çalışma Saatleri
Denizbank hafta içi hergün sabah saat 09.00’da başlıyor.
Denizbank Öğle Arası
Saat 12.30’a kadar çalışmaya devam eden Denizbank, bu saatte öğle yemeği molası verir. 1 saat aranın sonunda saat 13.30’da mesai tekrar başlar.
Denizbank Kaçta Kapanıyor?
Denizbank mesai saatleri akşam saat 17.00’de biter. Ama bu sırada müşteri varsa şube tüm müşterilerin işleri bitene kadar çalışmasını sürdürür. Bunun yanında bu saat geldiğinde kapılar kapatılır içeri girseniz bile numara alamazsınız. Ancak zaten tüm işlemleriniz için artık ATM, ya da internet sitesinden giriş yaparak yapabiliyorsunuz. Hatta akıllı telefonlarınıza indirdiğiniz mobil uygulamalarla da banka şubesinde yapacağınız hemen her işlemi telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Ancak internet ya da mobil uygulama için kullanmaya ilk başladığınızda şubeden bir şifre ve onay almanız ve bu işlemleri kendi hesabınıza tamamlatmanız gerekiyor.
DENİZBANK
1938 yılında Türk denizciliğine destek amacıyla devlet tarafından kurulan Deniz Bank, daha sonra 1997 yılında özelleştirildi. Bu tarihten sonra 2006 Ekim ayında Avrupa finans devi Dexia, Deniz Bank’ı aldı. Bu tarihten 6 yıl sonra en büyük Rus bankası olan Sberbank aldı. 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren de Citibank satın aldı. Mayıs 2018'de Rus Sberbank Denizbank hisselerini Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD'ye satarak devretti.
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