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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu Deniz Uğur da bayram tatili için Bodrum'u tercih etti. Uğur, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

Deniz Uğur, denize girmek yerine gün boyu dolaşmayı tercih etti.