Deniz tutması oluşurken beyin hareketleri algılamada sinirsel üç yol kullanır. İç kulağın verdiği uyarılar, gözlerin verdiği uyarılar ve vücudun derin dokularından gelen uyarılar. Bu hareketler bilinçli olmadığı için teknede hareket ederken beyin bunları koordine etmekte zorlanır ve bir anlaşmazlık olur ve deniz tutması gerçekleşir.
Hareket hastalığı karmaşık bir durumdur. Sadece anlaşmazlık nedeni ile oluştuğu bir varsayımdır. İç kulağın neden olduğu savına karşın gözleri kör olanın da bunu yaşadığını savı bu tanıyı çürütmektedir. Hareketler karmaşık olursa dikey ve yatay gibi daha çok ortaya çıkar. Beyne ulaşan bu sinyallerin anlaşmazlık durumu nörotransmitterlere bağlı oluştuğu söylenmektedir. Hazırlanan ilaçlarda bu maddeye etki etmesi düşünülerek oluşturulmaktadır.
Bu deniz tutmasında bu hastalığın belirtisi, bulantı, kusma ve baş dönmesi olarak ortaya çıkar. Ayrıca; huzursuzluk, terleme, panik ve sıkıntı da oluşur. Bu hastalık denge sorunu olarak belirti gösterir.
İç kulaklar hareketin dönüşünü, yönünü, ileri geri hareketi, yatay hareketi ve yukarı aşağı hareketi sinyalle bildirir. Gözler; bedenin konumunu ve harekette olduğu yönü siyalle bildirir. Dokular ise; vücudun yere dokunma yönünü hissetmeyi bildirir. Eklem ve kas reseptörleri de vücudun hareketlerini bildirir. Merkezi sinir sistemi de bunların hepsinin koordine edilmesini sağlar.
Deniz Tutması Nasıl Geçer?
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