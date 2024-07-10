Deniz Seki'nin ayağı çatladı
Deniz Seki, 1 Temmuz'da kutladığı doğum gününün ardından evinde geçirdiği bir kaza sonucu ayağını çatlattı
- 1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz Seki, 1 Temmuz'da yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı doğum gününün ardından evde geçirdiği biz kaza sonucu ayağını çatlattı.
- 2
10 GÜNDÜR EVDE
İki gün sonra olan klip çekimini iptal eden 54 yaşındaki şarkıcı 10 gündür evden dışarı çıkamıyor.
- 3
Sağlığına kavuşmak için özel bir ayakkabı giyen Deniz Seki'nin konserlere çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.
-