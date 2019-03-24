Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan bir sahne kıyafeti tercih eden Deniz Seki, hem göze hem de kulaklara hitap etti. Sahne öncesi gazetecilere röportaj vetosu gönderen Seki, röportaj yapmayacağını iletti.