Deniz Seki, Alanya'da konser verdi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, babasının toprağı Alanya'da konser verdi
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Deniz Seki, Alanya'da konser verdi.
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Deniz Seki, 30 yıldır sahnede olduğunu ama Alanyalılar ilen ikinci kez buluştuğunu söyledi.
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Deniz Seki; "Sahneye çıkarken beni kelebekler karşıladı. Şu anda pelerinin üstünde örümcekler, sinekler var. Benim hikâyem gibi" açıklamasını yaptı.
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Deniz Seki, 3 kere bis yaptı. Yakında hem bir cover hem de kendi yazdığı şarkılarını paylaşacağının müjdesini veren Seki; emeği geçen herkese çok teşekkür edip, iyi bayramlar diledi.