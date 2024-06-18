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        Haberler Müzik Deniz Seki, Alanya'da konser verdi

        Deniz Seki, Alanya'da konser verdi

        Ünlü şarkıcı Deniz Seki, babasının toprağı Alanya'da konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:17
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          Deniz Seki, Alanya'da konser verdi.

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          Deniz Seki, 30 yıldır sahnede olduğunu ama Alanyalılar ilen ikinci kez buluştuğunu söyledi.

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          Deniz Seki; "Sahneye çıkarken beni kelebekler karşıladı. Şu anda pelerinin üstünde örümcekler, sinekler var. Benim hikâyem gibi" açıklamasını yaptı.

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          Deniz Seki, 3 kere bis yaptı. Yakında hem bir cover hem de kendi yazdığı şarkılarını paylaşacağının müjdesini veren Seki; emeği geçen herkese çok teşekkür edip, iyi bayramlar diledi.

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