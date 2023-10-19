Deniz Çakır: Hamile değilim

"BU YENİ BİR ŞEY DEĞİL"



Ayrıca Çakır'a, meslektaşı Bergüzar Korel'in geçtiğimiz günlerde setlerin çalışma saatleriyle ilgili sitemde bulunması soruldu. Deniz Çakır, konuyla ilgili, "Setler her zaman yoğundu. Bu yeni bir şey değil. Çok da bilgim yok. Türkiye'de ana akıma iş yapmak kolay değil. Dizilerin süreleri uzun. Düzelsin diye zamanında çok da uğraştık. Zor oluyor tabii. Ne yapalım..." diyerek, düşüncelerini dile getirdi.



Fotoğraflar: HT Magazin