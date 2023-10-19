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        Haberler Magazin Deniz Çakır: Hamile değilim - Magazin haberleri

        Deniz Çakır: Hamile değilim

        Yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Deniz Çakır, gazetecilerin, "Sürpriz evliliğinizin sebebi hamilelik mi?" sorusuna yanıt verdi. Eşi Bilgehan Baykal ile ilişkisini sürdüren oyuncu, "Hayır, çocuk bir proje değildi. Biz birlikte yol yürümek istedik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 07:58 Güncelleme: 19.10.2023 - 08:14
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        • 1

          Deniz Çakır, yaklaşık iki yıldır beraberlik yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Sarıyer'de düzenlenen 200 kişilik kır düğününe çiftin aileleri, yakın dostları ve arkadaşları katıldı.

        • 2

          "EVLENİNCE HAYATIMDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; düğün sonrası ilk defa görüntülenen Çakır, basın mensuplarıyla sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Her şey güzel, hayatımda hiçbir şey değişmedi. Evlilik sadece isim. Her şey olduğu gibi devam ediyor. Biz sevgiliyiz" dedi.

        • 3

          "HAMİLE DEĞİLİM"

          Muhabirlerin "Sürpriz evliliğinizin sebebi hamilelik mi?" sorusuna yanıt veren Deniz Çakır, "Hayır, çocuk bir proje değildi. Biz birlikte yol yürümek istedik, sebebi o değildi" açıklamasını yaptı.

        • 4

          "ARTIK BÜYÜDÜK"

          Senaryo okumalarına devam ettiğini söyleyen oyuncu, "İyi bir projede yer almak istiyorum. 'Yüz dinlendirmek' olarak algılanmasın ama artık büyüdük ve iyisini seçmek için uğraşıyorum" şeklinde konuştu.

        • 5

          "BU YENİ BİR ŞEY DEĞİL"

          Ayrıca Çakır'a, meslektaşı Bergüzar Korel'in geçtiğimiz günlerde setlerin çalışma saatleriyle ilgili sitemde bulunması soruldu. Deniz Çakır, konuyla ilgili, "Setler her zaman yoğundu. Bu yeni bir şey değil. Çok da bilgim yok. Türkiye'de ana akıma iş yapmak kolay değil. Dizilerin süreleri uzun. Düzelsin diye zamanında çok da uğraştık. Zor oluyor tabii. Ne yapalım..." diyerek, düşüncelerini dile getirdi.

          Fotoğraflar: HT Magazin

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