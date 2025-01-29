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        Denetim firması yetkilisi serbest bırakıldı

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan denetim firması yetkilisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:21
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        Denetim firması yetkilisi serbest
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan denetim firması yetkilisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        AA'da yer alan habere göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilerek İstanbul'da yakalanan FQC Global Danışmanlık AŞ yetkilisi Ali A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANDI

        Ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Bolu Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Ali A, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." iddiasında bulunmuştu.

        Öte yandan soruşturma kapsamında bilgi amaçlı ifadesine başvurulan Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. dün, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

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