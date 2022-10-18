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Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vefat eden 84 yaşındaki oyuncu Demiray Erül, defnedildi. Erül'ün cenaze töreninde duygusal anlar yaşayan eşi Mevhibe Erül, "Çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. Acım büyük" ifadelerini kullandı

18.10.2022 - 07:59 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • 'Doktorlar', 'Arka Sokaklar', 'Cennet Mahallesi', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Çiçek Taksi' dizilerinde rol alan oyuncu Demiray Erül, vefat etmişti.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz" ifadesine yer verilmişti.

  • BODRUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

    Erül'ün cenazesi dün Bodrum'da toprağa verildi. 84 yaşındaki oyuncu için Ortakent'te, Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

  • Demiray Erül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Ortakent Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Erülün ailesi, sevenleri ve bazı oyuncu arkadaşları katıldı.

  • "ACIM BÜYÜK"

    Demiray Erül’ün eşi Mevhibe Erül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. Acım büyük" dedi.

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