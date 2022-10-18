Demiray Erül, Şehir Tiyatroları'nda 'Bir Kavuk Devrildi', 'Othello', 'Utanç Duvarı', 'Hapşırıklı Kral', 'Kelebek Okulu', 'Kara Kız', 'Köşebaşı', 'Kayıp Mektup', 'Babanın Gorilleri', 'Açgözlüler', 'Gelin ile Kaynana', 'İkili Oyun', 'Haftabaşı', 'Utanmazın Defteri', 'Bir Kızılderili Efsanesi', 'Çil Horoz', 'Susuz Yaz', 'Hırçın Kız', 'Antonius ve Kleopatra', 'Gazete-Gazete', 'Karaların Memetleri', 'Ahududu', 'Bir Ata Krallığım', 'Buzlar Çözülmeden', 'Lüküs Hayat', 'Büyük İkramiye', 'Yıldızcı Kral İle Akıllı Soytarı' ve 'Deli Eder İnsanı Bu Dünya' oyunlarında rol aldı.

En son 'Doktorlar' dizisinde 'Nihat Altındağ' karakterini oynayan Erül, 'Arka Sokaklar', 'Köprü', 'Cennet Mahallesi', 'Kurtlar Vadisi', 'Patron Kim', 'Tatlı Hayat', 'Çiçek Taksi', 'İki Arkadaş', 'Böyle mi Olacaktı', 'Köşe Kapmaca', 'İz Peşinde', 'Milyarder' ve 'Tarzan Rıfkı'da oyunculuk yaptı.

Fotoğraflar: AA, İHA, DHA