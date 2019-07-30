Demir yolu sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

'DEMİRYOLU' MU, 'DEMİR YOLU' MU?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, demir yolu şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Sıklıkla kullanılan "demiryolu" yazımı ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "demir yolu"dur.