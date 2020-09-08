Demir eksikliğinin olması halinde bu durum demir eksikliği anemisi hastalığını oluşturur. Bu nedenle diğer bir çok hastalığın oluşmasında etken olabilmektedir. Hemoglobin akciğerlerden dokulara oksijen taşımakta görevlidir. Demir eksikliği olması halinde oksijen taşıma özelliği azalır ve bu nedenle dokularda oksijen azalmaya başlar ve doku hipoksisi ortaya çıkar. Bu nedenle dokularda ve organlarda işlevleri bozulur, bu da demir eksikliği anemisinin yarattığı bir etkidir. Kalp, sinir sitemi ve kaslarda da yarattığı hasar önemlidir. Demir eksikliği oluştuğunda damarlarda kan depolama da azalmaktadır.
Bir yetişkinde 4 gram demir bulunur. Hemoglobinin yapısında önemli bir yer tutar. Özellikle diyetlerde günlük demir alınmaması, çay ve kahve gibi içeceklerin demir emilimini azaltması sonucunda gerekli demir alınamaz.
Demir eksikliği dünyada çok sık görülen bir anemi hastalığıdır. Dünyada %10-30 Türkiye’de %10-40 arasında demir eksikliği vakası vardır. Özellikle gebelikte, ekonomik koşullar olarak standartların altında yaşayanlarda, bebeklerde, yaşlılarda, diyette emilim olsa bile kusurlu olması durumlarında demir ihtiyacı artmasına rağmen, mide ve bağırsak sisteminde ve diğer sistemlerde kan kaybedilmesi neticesinde demir eksikliği ortaya çıkmaktadır.
Demir eksikliği halinde; halsizlik, sürekli baş ağrıları, kollarda ve bacaklarda uyuşukluk, iştahsızlık, çarpıntı olması, dudak kenarlarında çatlak oluşması, nefes daralması, yutma güçlüğü ve göğüs ağrıları gibi belirtiler meydana gelmektedir.
Çocuklarda; zihinsel gelişmelerde yavaşlama, büyümenin yavaşlaması, uyku hali, öğrenmede ve davranışlarda bozulma, enfeksiyonlara açıklık ve huzursuzluk ortaya çıkmaktadır. Yetişkinlerde yorgunluk, unutkanlık, kalp çarpıntısı ve göğüste ağrı oluşur. Gebelerde ise; erken doğum riski, az kilo da bebek, doğum sonrası kan takviyesi ortaya çıkmaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!