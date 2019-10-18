18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demir eksikliği; kandaki demir oranın düşmesi ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Yaş, cinsiyet ve hemoglobinin yapısına göre değişiklik oluşturur. Hemoglobin kandan dokulara oksijen taşır. Demir eksikliği ile bu görevi yavaşlar, dokulara ve diğer organlara oksijen taşıması zorlaşır ve bu durumda dokularda hipoksisi oluşturur. Demir eksikliğinde kan depolarında yeterince kan depolanması sağlanamaz bu da demir eksikliğini ortaya çıkarmaktadır.
Demir eksiliğinin özellikle gebe kadınlarda, yaşlılarda, bebeklerde ve diyet yapan kişilerde ortaya çıkması oranı oldukça yüksektir. Gebelikte ortaya çıkması halinde erken doğum, bebeğinin kilosunun düşük olması ve doğum sonrası kanda ihtiyaç baş göstermektedir. Demir eksikliğinin en büyük nedenleri; uygunsuz yaşam şartlarına sahip olmak, yapılan diyetlerde oluşması, mide ve bağırsak sorunları ile ortaya çıkan kan kayıplarından olabilmektedir.
Demir Eksikliği Nasıl Anlaşılır?
Demir eksiliği tedavisi açısından kolay yapılan bir tedavidir. İhmal edilmemeli ve vücudun normal işlevini sürdürmesi adına bir an önce çözüm bulunmalıdır.
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