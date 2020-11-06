2016 yılında ABD'ye yerleşen rock müzik yorumcusu ve şarkı sözü yazarı Demir Demirkan, karantina sürecinde yazdığı "Deli Hayaller" eseriyle yeniden dinleyicilerle buluşturduğu "Hayat Nedir" şarkısını ve yeni çalışmalarını, telekonferans yöntemiyle anlattı.
"BU HİÇ BİR ZAMAN DURMAYAN BİR SÜREÇ"
Demirkan, müzik kariyerinin bugüne kadar plansız ve doğaçlama olarak ilerlediğini söyledi.
48 yaşındaki şarkıcı, "Sadece kendimle, kendimin dünyayı nasıl algıladığıyla ilgili uğraşıyorum. Bedenim, zihnim, gönlüm, kalbim, ruhum üzerinde çok çalışıyorum ve her şeyi iyice algılamaya, büyümeye çalışıyorum. Bu süreci iyi yönettim ve kendimce doğru bir yerde olduğumu düşünüyor, hissediyorum. Bu bir final değil, buradan da gidilecek. Bu hiçbir zaman durmayan bir süreç" dedi.
"OĞLUMU BÜYÜTÜRKEN TEKRAR BÜYÜYORUM"
48 yaşındaki şarkıcı, bu dönemin aile olmasıyla bir ilgisi olduğuna işaret ederek, şu şekilde konuştu:
Oğlumu büyütürken, kendim de tekrar büyüyor gibiyim. Çünkü o çocukluk sürecinde o kadar boş bir zihni yoğurmaya başlıyorsun ki sonra kendi çocukluğunu hatırlıyorsun. Minicik bir kelimeden zihnin nereye doğru gittiğini ve nasıl koşullandığını anlıyorsun. Eğer dikkatliysen onları çözmeye başlıyorsun. Dolayısıyla çocuğunu büyütürken kendini de büyütüyorsun. Bu inanılmaz bir süreç. Müzik tarafında da durum bu anlamda değişiyor ve projeler büyüyecek. Bundan sonrasını da bilmiyorum. Sektör değişiyor duruma bakacağız.
"DÜZEN DEĞİŞTİ"
Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evinde kurduğu stüdyoda gerçekleştirdiğini söyleyen Demir Demirkan, "Düzen, çok fazla değişti. 4 yaşında bir oğlum var anaokuluna gitmeyerek, bütün gün evde olunca başka bir düzen oldu. Başta bir ay zorlandık sonra ona da alıştık" dedi.
"TÜRKİYE'NİN DURUMU BURAYA GÖRE DAHA İYİ"
Demirkan, Türkiye'deki sağlık kurumlarının virüs tedavisi ve işleyişi noktasında ABD'ye kıyasla çok iyi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
ABD'ye ilk geldiğimde teknoloji sistemleri üzerine bu kadar ilerlemiş bir ülkenin, sağlık sektöründe bu kadar geri kaldığını görünce oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor.
Burası 350 milyon nüfusa sahip bir ülke ve 50'nin üzerine eyalet yönetiliyor. Bu anlamda Türkiye'ye göre Kovid-19 süreç biraz daha zorlu geçiyor. Türkiye'nin durumu buraya göre daha iyi. Haberleri izliyorum. Hep çevremle irtibat halindeyim.
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