"OĞLUMU BÜYÜTÜRKEN TEKRAR BÜYÜYORUM"

"TÜRKİYE'NİN DURUMU BURAYA GÖRE DAHA İYİ"

Demirkan, Türkiye'deki sağlık kurumlarının virüs tedavisi ve işleyişi noktasında ABD'ye kıyasla çok iyi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

ABD'ye ilk geldiğimde teknoloji sistemleri üzerine bu kadar ilerlemiş bir ülkenin, sağlık sektöründe bu kadar geri kaldığını görünce oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor.

Burası 350 milyon nüfusa sahip bir ülke ve 50'nin üzerine eyalet yönetiliyor. Bu anlamda Türkiye'ye göre Kovid-19 süreç biraz daha zorlu geçiyor. Türkiye'nin durumu buraya göre daha iyi. Haberleri izliyorum. Hep çevremle irtibat halindeyim.