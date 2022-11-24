Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel'den Günseli Kato'nun 'eksik kadın' açıklamasına tepki - Magazin haberleri

Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel'den 'eksik kadın' tepkisi

Günseli Kato'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" şeklindeki açıklamasına ünlü mankenler tepki gösterdi

Giriş: 24.11.2022 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İzmir'de düzenlenen bir defilede; Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel podyuma çıktı.

  • Ünlü mankenler, ressam Günseli Kato'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

  • "KINIYORUM"

    Demet Şener: Çok talihsiz bir açıklama. Kadınlar üzerinden bu kadar can acıtıcı söylemler yapılmasını kınıyorum. Ne doğuran kadınlar var doğru düzgün annelik yapmıyorlar. Ne anne olmayan kadınlar var. Bir kediye, bir köpeğe bir canlıya sevgisini veriyor ya da bir çocuğu evlat ediniyor. 

  • "BİRİNİN YARIM KALIP KALMADIĞI BAŞLA BİRİNİ İLGİLENDİRMEZ"

    Özge Ulusoy: Cehalet desem cahil biri olmadığını biliyorum. Birinin yarım kalıp kalmadığı başka birini ilgilendirmez. 

  • "TALİHSİZ VE SAÇMA BİR AÇIKLAMA"

    Ece Gürsel: Gerçekten son derece talihsiz bir açıklama. Bir kadın olarak bu açıklamadan utandım. Çünkü benim 2 tane yeğenim var biliyorsunuz ve yeri geliyor ben annelik yapıyorum, yeri geliyor anneannem annelik yapıyor. Yani çocuklar teyzeyi bile anne belleyebiliyor. Çok talihsiz çok saçma bir açıklama.  

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.