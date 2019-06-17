Demet Şener kutlama sonrası alışveriş yaptı - Magazin haberleri

Ünlü manken Demet Şener, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kızı İrem Kutluay ve arkadaşları ile buluşan Şener, doğum günü pastasını keserken kızını yalnız bırakmadı.

13. yaş gününü okul arkadaşları ile birlikte kutlayan İrem Kutluay, doğum günü sonrası annesi ile birlikte alışveriş merkezinde turladı. Şener ve kızı, alışverişin keyfini çıkardı.