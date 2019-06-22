22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demet Şener kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Demet Şener, 2005 yılında evlendiği İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski manken, geçtiğimiz aylarda iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şener, ikinci kez nikah masasına oturdu. İşte Demet Şener'in hayatı...
DEMET ŞENER KİMDİR?
Demet Şener, 11 Nisan 1977'de Bursa'da doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun olan Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi, 19 Ocak 2018'de İbrahim Kutluay'dan boşandı. Şener'in bu evliliğinden 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.
Demet Şener beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu “Kahpe Bizans” filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen “Asansör” filminde rol aldı.
DEMET ŞENER FİLMOGRAFİ
1997 Bir Demet Tiyatro
1997 Böyle mi Olacaktı
1999 Asansör
1999 Kahpe Bizans
2000 Aşk Hırsızı
2000 Hemşo Tatyana
2000 Gölge Gölge
2002 Reyting Hamdi
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