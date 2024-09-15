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        Haberler Magazin Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem üniversiteli oldu - Magazin haberleri

        Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem üniversiteli oldu

        Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay, üniversiteyi İngiltere'de okuyacak. Kızını okula kaydettiren Şener, o anları "Mutluluğun resmi" sözleriyle yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 10:41 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:41
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          2018'de boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem, üniversiyeti yurt dışında okuyacak.

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          Demet Şener, kızı İrem'i İngiltere'deki University OF Exer'a kayıt ettirdi.

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          Kızıyla birlikte İngiltere'ye giden Demet Şener, okulun önünde verdikleri anne - kız fotoğrafını; "Mutluluğun resmi" notuyla yayımladı.

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          Kızıyla birlikte alışverişe çıkan Demet Şener, o anları da; "Eksikleri tamamlıyoruz" notuyla yayımladı.

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