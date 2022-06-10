"SEÇTİĞİN TÜM YOLLARDA NEFESİM YETTİĞİ KADAR YANINDAYIM"

Kızının fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Demet Şener, gönderisinde "Güzel kızım, ilk göz ağrım, hayat arkadaşım, sırdaşım, akıl danıştığım... Doğum günün kutlu olsun İrem'im. Senin gibi bir kızım olduğum için gurur duyuyorum. Yaptığın her şeyde, seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım. Seni çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.