Koronavirüs salgınına dikkat etmeyerek sorumsuzca parti yapanlar hakkında konuşan Özdemir, "Aslında herkesin çok daha hassas olması gerekiyor. Herkes çalışmak zorunda olduğu için maalesef dışarıda oluyor. O yüzden onlarında haklarını ihlal etmemek ve yaşlılar çocuklarımızı düşünmek için daha sağduyu olmalıyız. 'Bana bir şey olmaz' demekle olmuyor. Aslında kendimiz için değil, başka insanları düşünmek için dikkat etmeliyiz" dedi.