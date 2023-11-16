Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci, anne-kız oldu! - Magazin haberleri

Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci, anne-kız oldu! - Magazin haberleri

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Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu yeni dizisi 'Sandık Kokusu' önceki hafta Adana'da sete çıktı. Coğrafyası, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile öne çıkan şehirden sonra çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin merakla beklenen ilk kareleri ise Sandık Kokusu'nda anne kızı canlandıran başarılı oyuncular Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ’dan geldi. Stüdyoda objektif karşına geçen ikili verdikleri pozlarla beğeni topladı.

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Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan dizi, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak.

'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız. 'Sandık Kokusu' yakında Show TV'de!