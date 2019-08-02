Konserin en renkli anlarından biri ise son günlerin gözde ismi Simge’nin yaptığı sürpriz oldu. Demet Akalın’ın çağrısını kırmayarak sahneye çıkan ve çok sevilen “Öpücem” şarkısını söyleyen Simge, sesiyle olduğu kadar yaptığı göbek dansı ile de nefesleri kesti.