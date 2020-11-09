Önce hatıra fotoğrafı, sonra alışveriş

Popçu Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ve Okan Kurt ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Alışveriş merkezinin girişinde bulunan eski İstanbul fotoğrafının önünde kızıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekilen Akalın, Okan Kurt'a poz verdi. Anne-kızın kıyafetlerinin uyumu dikkat çekti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Akalın, "Biraz alışveriş yapıp, daha sonra ailece yemek yiyeceğiz" diye konuştu.