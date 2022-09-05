Demet Akalın'ın zor anları

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Uşak'ta sahne aldı. Akalın, konserinde talihsiz bir kaza geçirdi. Şarkı söylemek için sahneden inip, geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düşen Demet Akalın, zor anlar yaşadı.

Şarkıcı, güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırıldı. Hayat arkadaşı Okan Kurt'un pansuman yaptığı Akalın, parçalarının ardından yaptığı konuşmada "Uşak gazisi oldum!" diyerek, güldü.