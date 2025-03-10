Demet Akalın, sabah aldığı haberle sarsıldı. Akalın, büyük teyzesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu.

"SABAHA KARŞI HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

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Demet Akalın; "Büyük teyzem Sabat Birsin, sabaha karşı hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına gitti. Kardeşinin yanına nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Teyzesinin 95 yaşında vefat ettiğini belirten Akalın, ardından "Mekânın cennet olsun pamuğum. 95 yaşında bizi görünce hatırlamasan da ben seni hep hatırlayacağım. Ahh pamuğumuz gitti kurtuldu" mesajını yayımladı.

Öte yandan Demet Akalın, 2020'de de Gölcük'te yaşayan diğer teyzesini kaybetmişti.