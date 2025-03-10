Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Akalın'ın teyzesi hayatını kaybetti

        Demet Akalın'ın acı günü

        Demet Akalın, büyük teyzesinin sabaha karşı hayatını kaybettiğini duyurdu. Akalın, acı haberi; "Büyük teyzem Sabat Birsin hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına gitti. Nur içinde yatsın" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demet Akalın'ın acı günü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demet Akalın, sabah aldığı haberle sarsıldı. Akalın, büyük teyzesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu.

        "SABAHA KARŞI HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

        Demet Akalın; "Büyük teyzem Sabat Birsin, sabaha karşı hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına gitti. Kardeşinin yanına nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

        Teyzesinin 95 yaşında vefat ettiğini belirten Akalın, ardından "Mekânın cennet olsun pamuğum. 95 yaşında bizi görünce hatırlamasan da ben seni hep hatırlayacağım. Ahh pamuğumuz gitti kurtuldu" mesajını yayımladı.

        Öte yandan Demet Akalın, 2020'de de Gölcük'te yaşayan diğer teyzesini kaybetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Demet Akalın

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Kuzey Koreli hacker grubu, 300 milyon doları nakit paraya çevirdi
        Kuzey Koreli hacker grubu, 300 milyon doları nakit paraya çevirdi
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Habertürk Anasayfa