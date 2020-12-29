Kızı Hira ile birlikte 2020 yılının son günlerinde alışverişe çıkan Demet Akalın, bir süre mağazaları dolaşıp yeni yıl öncesi alışveriş yaptı.

Ünlü şarkıcının, şubat ayında 7 yaşına girecek olan kızı Hira'yı bebek arabasına bindirmesi şaşırttı.

Akalın, alışveriş süresi boyunca pandemi kurallarına uyması ve alışverişini hızlıca yaptı.