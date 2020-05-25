Popçu Demet Akalın, dün akşam Habertürk TV'de yayınlayan Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net Bayram Özel programına konuk oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Akalın, yaşadığı süreçte öğrendiklerini açıkladı.
"GEREKSİZ HARCAMALAR YAPIYORMUŞUM"
"Dışarıdan baktığımda ben bayağı müsrifmişim' diye kendi kendimi sorguladığım zamanlar oldu" diyen Demet Akalın, şu açıklamalarda bulundu:
Kendi açımdan söyleyeyim; ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti. Hiçbirimizin aklına böyle bir şey olacağı gelmezdi. Herkes başka şeyler için mücadele ediyor. Ne için mücadele edersin? 'İyi para kazanayım, iyi bir evim olsun, iyi bir arabam olsun.' Ölene kadar insanlar hep bu yönde kendilerini bilinçlendirirler ve para kazanmaya odaklanırlar.
"BEN BAYAĞI MÜSRİFMİŞİM"
Korkunç şeyler alıyormuşum, onların hepsini hayatımdan çıkardım. Her şeyin kıymetini daha fazla öğrendim. Hiçbir şekilde israf olsun istemiyorum. Hira'ya da aynı şeyleri anlatıyorum hep. 'Dışarıdan baktığımda ben bayağı müsrifmişim' diye kendi kendimi sorguladığım zamanlar oldu. Onun için belki de bu iki buçuk aylık süreç adam olmam için bana biraz iyi oldu.
" HANDE YENER İLE ÇOK SEVİMSİZ ZAMANLAR GEÇİRDİK"
Akalın, yıllardır polemik yaşadığı ve bir dönem küs olduğu Hande Yener ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Kötü günlerin geride kaldığını dile getiren Demet Akalın, konuyla ilgili şunları söyledi:
Çok sevimsiz zamanlar geçirdik. İkimiz de aslında çok sert karakterleriz ama bir araya geldiğimizde pamuk gibiyiz. Bence yine de geç kalmış değiliz çünkü bizden sonra gelen şarkıcı nesile de örnek olduk diye düşünüyorum. Biz birbirimizi çok yedik ama niye yedik belli değil. Yine de dediğim gibi; geç kalmış sayılmayız. O da çok başarılı olsun, çok mutlu olsun istiyorum. Birbirimiz için aynı şeyleri düşünüyoruz. Kavgalar, gürültüler geride kaldı.
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