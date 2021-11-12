HAMİLE Mİ?

Demet Akalın'ın elini karnına koyarak poz vermesi, "Ünlü şarkıcı hamile mi?" ve "Hira'ya kardeş mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. Takipçileri popçunun gönderisine, "Karnını tutunca 'Hamileyim' diyecek diye sevinmiştim" şeklinde yorumlar yaptı.

Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Demet Akalın ise konuyla ilgili suskunluğunu koruyor.