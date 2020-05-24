"KIZIMI NE ZAMAN GÖRECEĞİMİZBİLMİYORUM"

Ne zaman göreceğimi bilmiyorum. Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil. Yaklaşık 1 aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğimi bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın. (Sağlıklı ve mutlu olması önemli olan biliyorum ama işte... Kalp ve boğaz düğümleniyor bir süre sonra)