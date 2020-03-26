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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Magazin dünyasının ünlü isimleri ise kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya alarak koronavirüsten korunmaya çalışıyor.

AKALIN'DAN MİNİ KONSER

Türkiye'de de tedbir alan ünlü isimlerden biri olan Demet Kalın, önceki akşam Instagram'dan hayranlarına moral vermek için canlı yayın açarak konser verdi.

Instagram'da canlı yayınla hayranlarıyla buluşan Akalın, sevilen şarkılarını seslendirdi. Birkaç saat içinde takipçilerine keyifli anlar yaşatan Akalın’ın mini konserini toplam 359 bin 877 kişi izledi.

"ÖZLEMİŞİZ"

Demet Akalın'ın "Cuma yeniden görüşelim" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Akalın'ın paylaşımına "Özlemişiz" ve "Sesin ilaç gibi geldi" şeklinde yorumlarda bulundu.

Salgına karşı tedbirler alan Akalın, geçtiğimiz günlerde evini dezenfekte de ettirmişti.

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