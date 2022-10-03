Şarkıcı, "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Otelleri çok güzel, insanları sıcak. Burada bulunmaktan çok keyif alıyorum. Artık 2022 yılının sonuna geliyoruz. Ben de bir single çalışması içerisindeyim. Albüm çıkartmak bu aralar zor ama 2023 yılında albüm düşünüyorum" dedi.

Gülben Ergen

"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ergen, gazetecilerin, "Bu akşam sizden sonra Demet Hanım da burada sahne alacak. Kendisi ile görüştünüz mü?" şeklindeki sorusuna, "Hayır, görüşemedik. Sanırım o da benim gibi şu an saç, makyaja daldı. Kulüpte sahne almak zor. İkimizin sahnesi farklı, onunki geç saatlere kadar sürüyor. Kendisine başarılar diliyorum" yanıtını verdi.

"HANGİ ŞEHİRDE OLDUĞUMU UNUTUR DURUMA GELMİŞTİM"

Demet Akalın da Gülben Ergen'den sonra sahneye çıkan isim oldu. Basın mensuplarına, "Kıyafetim nasıl, güzel mi?" sorusunu yönelten Akalın, tüm kombininin İtalya'dan olduğunu belirtti.

Demet Akalın, yaz aylarının kendisi için nasıl geçtiğini soran muhabirlere, "Bu yaz çok yoğundu. Bazen uyanıyordum, hangi şehirde olduğumu unutur duruma gelmiştim. Günde bazen iki konser oluyordu. Bu yaz sadece üç gün tatil yapma fırsatım oldu. Aslında dört gün kalacaktık ama Hira sağ olsun, yerinde durmuyor. Kendisi tam bir evcimen, o yüzden daha fazla kalamadık" şeklinde cevap verdi.