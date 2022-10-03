Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını ilk yanıtlayan isim Gülben Ergen oldu.
Şarkıcı, "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Otelleri çok güzel, insanları sıcak. Burada bulunmaktan çok keyif alıyorum. Artık 2022 yılının sonuna geliyoruz. Ben de bir single çalışması içerisindeyim. Albüm çıkartmak bu aralar zor ama 2023 yılında albüm düşünüyorum" dedi.
"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM"
Ergen, gazetecilerin, "Bu akşam sizden sonra Demet Hanım da burada sahne alacak. Kendisi ile görüştünüz mü?" şeklindeki sorusuna, "Hayır, görüşemedik. Sanırım o da benim gibi şu an saç, makyaja daldı. Kulüpte sahne almak zor. İkimizin sahnesi farklı, onunki geç saatlere kadar sürüyor. Kendisine başarılar diliyorum" yanıtını verdi.
"HANGİ ŞEHİRDE OLDUĞUMU UNUTUR DURUMA GELMİŞTİM"
Demet Akalın da Gülben Ergen'den sonra sahneye çıkan isim oldu. Basın mensuplarına, "Kıyafetim nasıl, güzel mi?" sorusunu yönelten Akalın, tüm kombininin İtalya'dan olduğunu belirtti.
Demet Akalın, yaz aylarının kendisi için nasıl geçtiğini soran muhabirlere, "Bu yaz çok yoğundu. Bazen uyanıyordum, hangi şehirde olduğumu unutur duruma gelmiştim. Günde bazen iki konser oluyordu. Bu yaz sadece üç gün tatil yapma fırsatım oldu. Aslında dört gün kalacaktık ama Hira sağ olsun, yerinde durmuyor. Kendisi tam bir evcimen, o yüzden daha fazla kalamadık" şeklinde cevap verdi.
"SONRADAN DANK ETTİ"
Ayrıca geçtiğimiz aylarda sahne aldığı bir mekanda garsonundan kafasından aşağı şampanya döken ünlü şarkıcıya, "Bu konuda ne hissediyorsunuz?" sorusu da yöneltildi.
Konuyla alakalı konuşan Akalın, "Bu konuda ben de daha sonra çok üzüldüm. Sonradan dank etti" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın, ayrıca, "Konser için odamda hazırlanırken Gülben'i dinlemiş oldum. Çok güzeldi. Kendisini tebrik ediyorum" açıklamasını da yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!