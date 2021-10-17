"ONUN GİBİ MİLLETTEN PARA TOPLAMIYORUM!"

9 Ekim'de "Sarıyaz Konserleri" kapsamında Bodrum Kalesi'nde dinleyicilerle bir araya gelen şarkıcı Demet Akalın'ın sahnede meslektaşı Gülben Ergen ile ilgili söylediği sözler dikkat çekmişti.

Konserde, yaptığı yardımlardan ve yakın zamanda hayata geçireceği bir projesinden bahseden Akalın, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum ama Gülben (Ergen) gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum!" şeklinde konuşmuştu.